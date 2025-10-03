Oro, Ubs alza le previsioni sul prezzo: può arrivare a 4.200 dollari l'oncia

UBS

(Teleborsa) -ha rivisto al rialzo le sue previsioni per i, citando il forte slancio della domanda degli investitori, l’incertezza macroeconomica e le pressioni fiscali e geopolitiche. La banca svizzera stima ora che l’possa raggiungere i 4.200 dollari l’oncia in tutti gli orizzonti temporali, contro i precedenti target di 3.800 dollari entro fine 2025 e 3.900 dollari a metà 2026. Per l’, le previsioni salgono a 52 e 55 dollari l’oncia dai precedenti 44 e 47.Secondo gli analisti guidati da Dominic Schnider, la revisione riflette "le aspettative di una domanda più forte da parte dellee degli, insieme al sostegno derivante dal calo dei tassi reali e dagli squilibri fiscali". L’argento, aggiungono, mostra "un maggiore margine di sforamento" per via della sua volatilità.L’oro ha toccato nuovi massimi storici, mentre l’argento è salito ai livelli più alti dal 2011, con un guadagno superiore al 25% da inizio trimestre e al 60% da inizio anno. UBS prevede inoltre che ilscivolerà verso quota 76, segnalando una crescita relativa più marcata per l’argento.Tra i driver citati figurano i prossimida parte della, l’indebolimento del dollaro e i deficit fiscali di economie chiave come Stati Uniti e Francia. Le banche centrali, secondo UBS, acquisteranno quest’anno tra 900 e 950 tonnellate d’oro, poco sotto il record 2024, mentre gli investitori privati aumenteranno l’esposizione come copertura ai Treasury Usa.Restano invece più caute le prospettive per. Per il primo, la banca ha alzato le stime da 1.200 a 1.350 dollari l’oncia, pur prevedendo prezzi più deboli nel lungo periodo. Il palladio continua invece a risentire della dipendenza dal settore automobilistico.