Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 19:59
24.767 -0,51%
Dow Jones 19:59
46.833 +0,67%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

Petrolio a 61,15 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del greggio Wti a 61,15 dollari per barile alle 19:30.
