Milano 6-ott
0 0,00%
Nasdaq 6-ott
24.979 +0,78%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 6-ott
9.479 -0,13%
Francoforte 6-ott
24.378 0,00%

Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Insurance, che cresce senza forza

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Insurance, che cresce senza forza
Il Comparto assicurativo dell'Area Euro fa un piccolo salto in avanti dello 0,51%, portandosi a 513,99 punti.
Condividi
```