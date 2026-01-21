Milano
17:35
44.488
-0,50%
Nasdaq
17:36
25.259
+1,09%
Dow Jones
17:36
48.906
+0,86%
Londra
17:35
10.138
+0,11%
Francoforte
17:35
24.561
-0,58%
Mercoledì 21 Gennaio 2026, ore 17.52
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: perdite consistenti per l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: perdite consistenti per l'EURO STOXX Insurance
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
21 gennaio 2026 - 15.00
Profondo rosso per il
comparto assicurativo dell'Area Euro
, che retrocede a 505,11 punti, in netto calo dell'1,57%.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Insurance
Titoli e Indici
Euro Stoxx Insurance
-1,88%
Altre notizie
Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: timido segno meno per l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: netto calo registrato dall'EURO STOXX Insurance
Eurozona: perdite consistenti per l'EURO STOXX Media
Piazza Affari: performance negativa per il settore assicurativo italiano
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto