Milano 12:56
43.197 -0,14%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 12:56
9.492 +0,01%
Francoforte 12:56
24.387 +0,03%

Eurozona: seduta difficile per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: seduta difficile per l'EURO STOXX Construction & Materials
Viene venduto parecchio il comparto costruzioni europeo, che continua la seduta a 761,75 punti.
Condividi
```