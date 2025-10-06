Milano 13:00
43.220 -0,09%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:00
9.499 +0,08%
Francoforte 13:00
24.394 +0,06%

Male Mondi sul mercato azionario di Londra

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di carta e imballaggi, che soffre con un calo del 14,06%.

L'andamento di Mondi nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di Mondi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,43 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 8,704. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10,16.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
