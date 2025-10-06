Male Mondi sul mercato azionario di Londra

(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di carta e imballaggi
, che soffre con un calo del 14,06%.
L'andamento di Mondi
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di Mondi
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,43 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 8,704. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10,16.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)