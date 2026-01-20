Milano 13:12
Londra: calo per Mondi

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di carta e imballaggi, che presenta una flessione del 3,61% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Mondi, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Mondi segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 8,433 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8,767. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 8,319.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
