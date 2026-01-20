Londra: calo per Mondi

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di carta e imballaggi
, che presenta una flessione del 3,61% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Mondi
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Mondi
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 8,433 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8,767. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 8,319.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)