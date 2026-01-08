Londra: scambi negativi per Mondi

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di carta e imballaggi
, che passa di mano con un calo dell'1,97%.
La tendenza ad una settimana di Mondi
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Mondi
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9,03 sterline e primo supporto individuato a 8,951. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)