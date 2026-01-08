Milano 14:03
Migliori e peggiori
Londra: scambi negativi per Mondi
(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di carta e imballaggi, che passa di mano con un calo dell'1,97%.

La tendenza ad una settimana di Mondi è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Mondi classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9,03 sterline e primo supporto individuato a 8,951. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9,1.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
