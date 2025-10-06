New York: allunga il passo Datadog

(Teleborsa) - Brilla il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database
, che passa di mano con un aumento del 4,78%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Datadog
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Datadog
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 161,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 154,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 168,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)