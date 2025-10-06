Milano 6-ott
0 0,00%
Nasdaq 6-ott
24.979 +0,78%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 6-ott
9.479 -0,13%
Francoforte 6-ott
24.378 0,00%

New York: allunga il passo Datadog

(Teleborsa) - Brilla il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che passa di mano con un aumento del 4,78%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Datadog rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Datadog è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 161,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 154,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 168,2.

