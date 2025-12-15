Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:01
25.148 -0,19%
Dow Jones 20:01
48.368 -0,19%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Borsa: Senza slancio Madrid che avanza appena dell'1,11%

Ibex 35 termina gli scambi a 17.041,4 Euro

Madrid allunga timidamente il passo dell'1,11% e chiude a 17.041,4 Euro.
