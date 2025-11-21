Milano 17:35
42.662 -0,60%
Nasdaq 18:43
24.316 +1,09%
Dow Jones 18:43
46.485 +1,60%
Londra 17:35
9.540 +0,13%
Francoforte 17:35
23.092 -0,80%

New York: allunga il passo D.R. Horton

Migliori e peggiori, In breve
New York: allunga il passo D.R. Horton
Grande giornata per il costruttore americano di case unifamiliari, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,45%.
Condividi
```