Milano 13:01
43.233 -0,06%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:01
9.501 +0,10%
Francoforte 13:00
24.394 +0,06%

Petrolio a 61,9 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 61,9 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 61,9 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```