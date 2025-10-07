Milano 14:50
43.226 +0,18%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 14:50
9.499 +0,21%
Francoforte 14:50
24.398 +0,08%

Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Telecommunications
Lieve aumento per l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che si porta a 346,48 punti.
Condividi
```