Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 18:39
25.800 +0,63%
Dow Jones 18:39
49.358 -0,21%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Telecommunications
In rialzo l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 345,26 punti.
Condividi
```