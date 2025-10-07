Milano 14:51
43.228 +0,19%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 14:51
9.499 +0,21%
Francoforte 14:51
24.401 +0,09%

Francoforte: brillante l'andamento di DWS

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di DWS
(Teleborsa) - Scambia in profit DWS, che lievita dell'1,84%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di DWS più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di DWS classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 55,6 Euro e primo supporto individuato a 54,55. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 56,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```