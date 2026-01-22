Francoforte: positiva la giornata per DWS

(Teleborsa) - Rialzo marcato per DWS
, che tratta in utile del 3,69% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di DWS
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di DWS
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 59,55 Euro. Primo supporto visto a 58,35. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 57,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)