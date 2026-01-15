Milano 9:51
Francoforte: nuovo spunto rialzista per DWS

(Teleborsa) - Seduta positiva per DWS, che avanza bene del 2,19%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di DWS evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso DWS rispetto all'indice.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di DWS. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 58,9 Euro. Primo supporto visto a 58. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 57,55.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
