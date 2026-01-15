Francoforte: nuovo spunto rialzista per DWS

(Teleborsa) - Seduta positiva per DWS
, che avanza bene del 2,19%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di DWS
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso DWS
rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di DWS
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 58,9 Euro. Primo supporto visto a 58. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 57,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)