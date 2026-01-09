Milano 13:36
Francoforte: movimento negativo per DWS

(Teleborsa) - Retrocede DWS, con un ribasso del 2,41%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di DWS rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve di DWS è in rafforzamento con area di resistenza vista a 57,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 56,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 59,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
