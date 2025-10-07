Milano 14:53
Madrid: in calo Naturgy

(Teleborsa) - Rosso per il distributore di elettricità e gas naturale spagnolo, che sta segnando un calo del 3,12%.

Lo scenario su base settimanale di Naturgy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 26,21 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25,91. L'equilibrata forza rialzista di Naturgy è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 26,51.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
