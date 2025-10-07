Madrid: in calo Naturgy

(Teleborsa) - Rosso per il distributore di elettricità e gas naturale spagnolo
, che sta segnando un calo del 3,12%.
Lo scenario su base settimanale di Naturgy
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 26,21 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25,91. L'equilibrata forza rialzista di Naturgy
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 26,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)