Milano 13:41
45.693 +0,05%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:41
10.099 +0,54%
Francoforte 13:41
25.233 +0,42%

Madrid: in calo MERLIN Properties SOCIMI

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: in calo MERLIN Properties SOCIMI
Sottotono la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, che passa di mano con un calo del 2,04%.
Condividi
```