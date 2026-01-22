Madrid: andamento rialzista per Naturgy

(Teleborsa) - Avanza il distributore di elettricità e gas naturale spagnolo
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,86%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Naturgy
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,54%, rispetto a -0,43% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Il quadro tecnico di breve periodo di Naturgy
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 26,47 Euro. Rischio di discesa fino a 26,05 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 26,89.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)