Merck completa l'acquisizione di Verona Pharma

Merck

Verona Pharma

(Teleborsa) -hadi. Verona Pharma è ora interamente controllata da Merck e le sue American Depositary Shares non saranno più negoziate sul Nasdaq Global Market."L'acquisizione di Verona Pharma rafforza e completa il nostro portafoglio di trattamenti per pazienti con patologie cardiopolmonari, includendo Ohtuvayre, garantendo al contempo crescita a breve e lungo termine e valore per gli azionisti", ha dichiarato, presidente e amministratore delegato di Merck. "L'acquisizione di Ohtuvayre è un altro esempio significativo della nostra strategia di sviluppo aziendale, che si concentra su opportunità in cui scienza e valore si allineano. Ohtuvayre è un trattamento di mantenimento innovativo, first-in-class, che risponde a un importante bisogno insoddisfatto dei pazienti adulti con BPCO. Non vediamo l'ora di mettere a frutto le nostre capacità commerciali e di collaborare con i nostri nuovi e talentuosi colleghi di Verona Pharma per consolidare la solida diffusione e le prestazioni attuali e raggiungere un numero ancora maggiore di pazienti con questo importante farmaco."Grazie a questa acquisizione, Merck ha aggiunto(ensifentrina), un doppio inibitore selettivo first-in-class della fosfodiesterasi 3 e 4 (PDE3 e PDE4), alla sua pipeline e al suo portfolio cardiopolmonare in crescita. La Food and Drug Administration statunitense ha approvato Ohtuvayre nel giugno 2024 per il trattamento di mantenimento della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) nei pazienti adulti. Ohtuvayre è il primo nuovo meccanismo inalatorio per il trattamento di mantenimento della BPCO in oltre 20 anni e combina effetti broncodilatatori e antinfiammatori non steroidei. Ohtuvayre è anche in fase di valutazione clinica per il trattamento delle bronchiectasie non correlate alla fibrosi cistica.In base ai termini dell'accordo di acquisizione, Merck, tramite una controllata, ha acquisito tutte le azioni in circolazione di Verona Pharma per, ciascuna delle quali rappresenta otto azioni ordinarie di Verona Pharma, per unCome precedentemente comunicato, l'acquisizione comporterà la capitalizzazione della maggior parte del prezzo di acquisto come attività immateriale per Ohtuvayre (che sarà ammortizzata come onere esclusivamente secondo i principi contabili GAAP per tutta la durata di vita del prodotto). Si prevede che la transazione avrà un, rappresentando i costi associati al finanziamento della transazione parzialmente compensati dalla performance di Ohtuvayre.