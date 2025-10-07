Milano 7-ott
Nasdaq 7-ott
24.840 -0,55%
Dow Jones 7-ott
46.603 -0,20%
Londra 7-ott
9.484 +0,05%
Francoforte 7-ott
24.386 +0,03%

New York: scambi al rialzo per Mondelez International

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza il maggior produttore mondiale di cioccolato, che guadagna bene, con una variazione del 2,09%.

Il movimento di Mondelez International, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Nasdaq 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Mondelez International, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 62,04 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 63,67 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 61,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
