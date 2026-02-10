Milano 17:35
New York: si muove a passi da gigante Marriott International

(Teleborsa) - Grande giornata per la compagnia alberghiera statunitense, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,47%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marriott International evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Marriott International rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 365,7 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 350,6. L'equilibrata forza rialzista di Marriott International è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 380,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
