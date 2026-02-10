New York: si muove a passi da gigante Marriott International

(Teleborsa) - Grande giornata per la compagnia alberghiera statunitense
, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,47%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marriott International
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Marriott International
rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 365,7 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 350,6. L'equilibrata forza rialzista di Marriott International
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 380,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)