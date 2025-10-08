Francoforte: si concentrano le vendite su Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec

Germany MDAX

Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Pressione su, che tratta con una perdita dell'1,86%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 44,67 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 43,93. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 45,41.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)