Milano 13:19
44.944 +1,02%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:19
10.169 +0,30%
Francoforte 13:19
24.846 +1,16%

Perde Carl Zeiss Meditec sul mercato di Francoforte

A picco Carl Zeiss Meditec, che presenta un pessimo -14,72%.
