Francoforte: giornata depressa per Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Rosso per Carl Zeiss Meditec, che sta segnando un calo del 2,74%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Carl Zeiss Meditec rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 37,84 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 39. Il peggioramento di Carl Zeiss Meditec è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 37,32.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
