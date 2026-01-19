Francoforte: giornata depressa per Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Rosso per Carl Zeiss Meditec
, che sta segnando un calo del 2,74%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Carl Zeiss Meditec
rispetto al Germany MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 37,84 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 39. Il peggioramento di Carl Zeiss Meditec
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 37,32.
