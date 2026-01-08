Milano 13:58
45.455 -0,23%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 13:58
10.018 -0,30%
Francoforte 13:58
25.047 -0,30%

Francoforte: calo per Carl Zeiss Meditec

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per Carl Zeiss Meditec, in flessione del 3,14% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Carl Zeiss Meditec rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 42,47 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 40,65. L'equilibrata forza rialzista di Carl Zeiss Meditec è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 44,29.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
