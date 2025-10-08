Milano 7-ott
43.071 0,00%
Nasdaq 7-ott
24.840 -0,55%
Dow Jones 7-ott
46.603 -0,20%
Londra 7-ott
9.484 0,00%
Francoforte 7-ott
24.386 0,00%

GOLD del 7/10/2025

Finanza
GOLD del 7/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

Moderatamente al rialzo la prestazione del metallo giallo, che chiude con una variazione percentuale dello 0,57%.

Tecnicamente, l'oro è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4.026,3, mentre il supporto più immediato si intravede a 3.899. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4.153,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```