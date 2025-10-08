Londra: brillante l'andamento di Pearson

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società internazionale di formazione
, che tratta in utile dell'1,90% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pearson
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Pearson
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 10,56 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 10,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 10,4.
