Milano 17:35
42.792 -1,59%
Nasdaq 20:33
25.017 -0,48%
Dow Jones 20:33
46.315 -0,61%
Londra 17:35
9.509 -0,41%
Francoforte 17:35
24.611 +0,06%

Borsa: Debole il Nasdaq-100, in lieve ribasso dello 0,63% alle 19:30

Il Nasdaq-100 scambia a 24.977,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in lieve ribasso dello 0,63% alle 19:30
L'indice dei tecnologici USA mostra una flessione dello 0,63% alle 19:30 e continua gli scambi a 24.977,95 punti.
Condividi
```