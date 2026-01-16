Milano
16:40
45.699
-0,33%
Nasdaq
16:40
25.470
-0,30%
Dow Jones
16:40
49.265
-0,36%
Londra
16:40
10.224
-0,15%
Francoforte
16:40
25.249
-0,41%
Venerdì 16 Gennaio 2026, ore 16.57
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,64%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,64%
L'indice del listino high-tech USA avvia gli scambi a 25.710,6 punti
In breve
,
Finanza
16 gennaio 2026 - 15.33
Il Nasdaq-100 avanza dello 0,64%, a quota 25.710,6 in apertura.
