Milano 16:40
45.699 -0,33%
Nasdaq 16:40
25.470 -0,30%
Dow Jones 16:40
49.265 -0,36%
Londra 16:40
10.224 -0,15%
Francoforte 16:40
25.249 -0,41%

Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,64%

L'indice del listino high-tech USA avvia gli scambi a 25.710,6 punti

In breve, Finanza
Il Nasdaq-100 avanza dello 0,64%, a quota 25.710,6 in apertura.
