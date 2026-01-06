Milano 17:35
45.753 -0,20%
Nasdaq 22:00
25.640 +0,94%
Dow Jones 22:00
49.462 +0,99%
Londra 17:35
10.123 +1,18%
Francoforte 17:36
24.892 +0,09%

Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,70% alle 19:30

Il Nasdaq-100 continua le contrattazioni a 25.577,92 punti

L'indice del listino high-tech USA, in progresso dello 0,70% alle 19:30, tratta a 25.577,92 punti.
