Milano
17:35
45.672
+0,25%
Nasdaq
18:14
25.475
-0,70%
Dow Jones
18:14
49.277
+0,57%
Londra
17:35
10.045
-0,04%
Francoforte
17:35
25.127
+0,02%
Giovedì 8 Gennaio 2026, ore 18.31
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,15%
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,15%
Il Nasdaq-100 prende il via a 25.615,35 punti
In breve
,
Finanza
08 gennaio 2026 - 15.33
Discesa moderata per l'indice del listino high-tech USA, in calo dello 0,15%, dopo un'apertura a 25.615,35.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in lieve ribasso dello 0,69% alle 19:30
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in lieve ribasso dello 0,25% alle 19:30
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in lieve ribasso dello 0,37% alle 19:30
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in lieve ribasso dello 0,47% alle 19:30
Argomenti trattati
USA
(287)
·
Nasdaq 100
(76)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,70%
Altre notizie
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in lieve ribasso dello 0,60% alle 19:30
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,24%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,62%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,72%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,51%
Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dello 0,69%
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto