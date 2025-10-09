Milano 15:30
42.999 -1,12%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 15:30
46.649 +0,10%
Londra 15:30
9.532 -0,18%
Francoforte 15:30
24.709 +0,45%

Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Food & Beverage
Il Settore Alimentare europeo guadagna lo 0,75% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 433,28 punti.
Condividi
```