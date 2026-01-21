Milano
10:45
44.413
-0,67%
Nasdaq
20-gen
24.988
0,00%
Dow Jones
20-gen
48.489
-1,76%
Londra
10:45
10.130
+0,03%
Francoforte
10:45
24.584
-0,48%
Mercoledì 21 Gennaio 2026, ore 11.01
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: l'EURO STOXX Food & Beverage in forte calo
Eurozona: l'EURO STOXX Food & Beverage in forte calo
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
21 gennaio 2026 - 10.00
Giornata da dimenticare per il
settore Alimentare europeo
, che retrocede a 436,82 punti, ritracciando dell'1,54%.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Food & Beverage
Titoli e Indici
Euro Stoxx Food & Beverage
-1,23%
Altre notizie
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Food & Beverage
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto