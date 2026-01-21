Milano 10:45
Eurozona: l'EURO STOXX Food & Beverage in forte calo

Finanza, Indici settoriali
Giornata da dimenticare per il settore Alimentare europeo, che retrocede a 436,82 punti, ritracciando dell'1,54%.
