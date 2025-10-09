Francoforte: balza in avanti Hochtief

(Teleborsa) - Bene la big tedesca delle costruzioni
, con un rialzo dell'1,94%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hochtief
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo del colosso delle costruzioni
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 264,7 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 258,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 271,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)