Francoforte: calo per Hochtief

(Teleborsa) - Ribasso per la big tedesca delle costruzioni
, che presenta una flessione del 3,06%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hochtief
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo del colosso delle costruzioni
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 366,7 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 356,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 376,7.
