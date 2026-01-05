Milano 14:52
Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hochtief
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della big tedesca delle costruzioni, con una variazione percentuale del 2,13%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Hochtief mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,35%, rispetto a +2,44% del Germany MDAX).


Tecnicamente, il colosso delle costruzioni è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 347,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 343. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 351,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
