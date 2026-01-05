Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hochtief

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della big tedesca delle costruzioni
, con una variazione percentuale del 2,13%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Hochtief
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,35%, rispetto a +2,44% del Germany MDAX
).
Tecnicamente, il colosso delle costruzioni
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 347,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 343. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 351,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)