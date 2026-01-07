Francoforte: positiva la giornata per Hochtief

big tedesca delle costruzioni

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 2,98%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ilrispetto all'indice.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 369,3 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 361,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 377,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)