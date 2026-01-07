Milano 13:23
Francoforte: positiva la giornata per Hochtief

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza la big tedesca delle costruzioni, che guadagna bene, con una variazione del 2,98%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hochtief evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso delle costruzioni rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Hochtief rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 369,3 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 361,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 377,5.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
