Milano 12:40
43.074 -0,94%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 12:40
9.510 -0,40%
Francoforte 12:40
24.663 +0,27%

Francoforte: scambi in positivo per Aixtron

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit Aixtron, che lievita del 2,94%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Aixtron, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Aixtron. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Aixtron evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 14,32 Euro. Primo supporto a 13,95. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 13,71.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
