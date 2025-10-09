Francoforte: scambi in positivo per Aixtron

(Teleborsa) - Scambia in profit Aixtron
, che lievita del 2,94%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Aixtron
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Aixtron
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Aixtron
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 14,32 Euro. Primo supporto a 13,95. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 13,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)