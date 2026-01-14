Pesante sul mercato di Francoforte Aixtron

Milano 14:08
(Teleborsa) - Scende sul mercato Aixtron, che soffre con un calo del 3,90%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Aixtron, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Aixtron. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Aixtron evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 19,79 Euro. Primo supporto a 18,95. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 18,67.

