Milano 13:58
45.455 -0,23%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 13:58
10.018 -0,30%
Francoforte 13:58
25.047 -0,30%

Francoforte: giornata depressa per Aixtron

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Aixtron, che presenta una flessione del 3,42% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aixtron evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Aixtron rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Aixtron è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20,55 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 19,73. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,36.

