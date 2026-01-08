Francoforte: giornata depressa per Aixtron

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Aixtron
, che presenta una flessione del 3,42% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aixtron
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Aixtron
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Aixtron
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20,55 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 19,73. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,36.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)