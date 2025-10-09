Milano 15:33
Londra: scambi al rialzo per Kingfisher

(Teleborsa) - Avanza il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%.

La tendenza ad una settimana di Kingfisher è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Kingfisher. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Kingfisher evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,015 sterline. Primo supporto a 2,959. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2,926.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
