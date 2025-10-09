Londra: scambi al rialzo per Kingfisher

(Teleborsa) - Avanza il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%.
La tendenza ad una settimana di Kingfisher
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Kingfisher
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Kingfisher
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,015 sterline. Primo supporto a 2,959. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2,926.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)