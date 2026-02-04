Londra: nuovo spunto rialzista per Kingfisher

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa
, che tratta in utile del 3,23% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kingfisher
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Kingfisher
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Kingfisher
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,524 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,421. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,627.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)