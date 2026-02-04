Milano 14:41
Londra: nuovo spunto rialzista per Kingfisher

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, che tratta in utile del 3,23% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kingfisher evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Kingfisher rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Kingfisher è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,524 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,421. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,627.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
