Milano 15:33
43.017 -1,08%
Nasdaq 15:33
25.112 -0,10%
Dow Jones 15:33
46.660 +0,13%
Londra 15:33
9.533 -0,17%
Francoforte 15:33
24.692 +0,39%

Londra: scambi in positivo per Mondi

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi in positivo per Mondi
Avanza il fornitore di carta e imballaggi, che guadagna bene, con una variazione del 3,00%.
Condividi
```