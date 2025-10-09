New York: amplia l'ascesa Enphase Energy

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società di tecnologia energetica americana
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,25%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Enphase Energy
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Enphase Energy
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 36,55 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 38,18. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 35,55.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)