Milano 17:35
42.792 -1,59%
Nasdaq 18:09
25.072 -0,26%
Dow Jones 18:09
46.456 -0,31%
Londra 17:35
9.509 -0,41%
Francoforte 17:35
24.611 +0,06%

New York: amplia l'ascesa Enphase Energy

Migliori e peggiori
New York: amplia l'ascesa Enphase Energy
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società di tecnologia energetica americana, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,25%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Enphase Energy rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Enphase Energy mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 36,55 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 38,18. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 35,55.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```