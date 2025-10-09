New York: andamento rialzista per Kenvue

azienda che vende i prodotti per la cura della persona

S&P-500

Kenvue

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell', con una variazione percentuale del 3,73%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 16,25 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 16,91. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 17,57.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)