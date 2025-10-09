Milano 17:35
42.792 -1,59%
Nasdaq 18:12
25.068 -0,27%
Dow Jones 18:12
46.451 -0,32%
Londra 17:35
9.509 -0,41%
Francoforte 17:35
24.611 +0,06%

New York: scambi al rialzo per PepsiCo

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di alimenti e bevande, con una variazione percentuale del 2,49%.

L'andamento di PepsiCo nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 139,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 144. Il peggioramento di PepsiCo è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 136,9.

