Milano 13:27
46.445 +0,96%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 13:28
10.292 -0,48%
Francoforte 13:27
24.862 +0,26%

PepsiCo, quarto trimestre in crescita oltre per aspettative, confermata guidance 2026

Finanza
PepsiCo, quarto trimestre in crescita oltre per aspettative, confermata guidance 2026
(Teleborsa) - PepsiCo ha chiuso il quarto trimestre 2025 con risultati in crescita oltre le attese degli analisti. L'utili per azione rettificato si è attestato a 2,26 dollari, oltre 1,96 dollari del pari periodo del 2024 e superiore ai 2,24 dollari previsti dal consensus, su ricavi pari a 29,34 miliardi, oltre i 27,78 miliardi di un anno prima e oltre i 29,01 miliardi stimati. I ricavi dichiarati sono pertanto aumentati del 5,6% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso, mentre l’EPS core a valuta costante è cresciuto dell’11%.

La multinazionale di bevande e snack ha registrato una crescita organica dei ricavi del 2,1% per il trimestre, riflettendo - secondo le parole del Presidente e CEO Ramon Laguarta - "un'accelerazione sequenziale nella crescita del fatturato dichiarato e organico, con miglioramenti sia nel Nord America che nelle attività internazionali".

La performance regionale di PepsiCo è stata mista, con Europe, Medio Oriente e Africa che hanno mostrato la crescita più forte dei ricavi al 12%, seguita da Latin America Foods a +11%, più contenuta invece la crescita di PepsiCo Foods North America (+1,5%), PepsiCo Beverages North America (+4%) e Asia Pacific Foods (+5%).

"Per l'anno fiscale 2026, puntiamo ad accelerare la crescita rilanciando grandi marchi globali, introducendo un'ampia gamma di innovazioni di prodotto in settori emergenti e funzionali e offrendo un valore più significativo per rispondere alle dinamiche di accessibilità economica dei consumatori. Puntiamo inoltre a realizzare un anno record di risparmi di produttività, che contribuiranno a finanziare gli investimenti per accelerare la crescita. Di conseguenza, prevediamo un miglioramento delle performance aziendali del Nord America e una resilienza delle attività internazionali quest'anno", ha aggiunto Laguarta.

Il manager inoltre ha confermato la guidance finanziaria per l'anno fiscale 2026 fornita a dicembre e ha annunciato un aumento del 4% del dividendo annualizzato per azione a 5,92 dollari a partire dal pagamento di giugno 2026, che rappresenta il 54° aumento annuale consecutivo.

Per il 2026, la Società continua a prevedere un aumento organico dei ricavi tra il 2 e il 4%; aumento dell'utile per azione a cambi costanti core tra il 4 e il 6% e una spesa in conto capitale inferiore al 5% dei ricavi netti. Inoltre, la Società prevede un ritorno di cassa totale agli azionisti di circa 8,9 miliardi di dollari, composto da dividendi per 7,9 miliardi e riacquisti di azioni per 1 miliardo.


Condividi
```